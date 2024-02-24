İzmir'de 124 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 17- 23 Şubat tarihleri arasında bir dizi denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, ruhsatsız 24 tabanca, 8 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 729 gram esrar, 1776 uyuşturucu hap, şase numarası kazınmış 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. 9 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticaretinden, 215 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, 426 kişi hakkında yoklama kaçağından işlem yapıldı. 35'i çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 124 aranan şüpheli ve hükümlü yakalandı.
Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.