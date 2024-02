Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon'un Rus işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü sebebiyle Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Horon ve Hamsi Festivali'ne katıldı. Etkinlik alanında AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile Altındağ Belediye Başkanı ve Mamak Belediye başkan adayı Asım Balcı da bulundu. Festivalde, ziyaretçilere Trabzon'un yöresel yemekleri ve hamsi ikram edildi. Karadeniz müzikleri eşliğinde halk oyunları sergilendi. Bakan Uraloğlu ve Altınok, vatandaşlarla birlikte horon oynadı.

'DAHA İYİ HİZMET EDEBİLMEK İÇİN ALTINOK'LA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması ile ilgili bir fıkra anlatarak, Atatürk İstanbul'dan yola çıktı, Kurtuluş Savaşı için Bandırma vapuruna bindi. Bütün komutanları, arkadaşları, yanındakilerle beraber gelip Samsun'a çıktı. Demişler; 'Nereye geldik Demişler; 'Samsun'a.' Yanındaki arkadaşlar demiş ki; 'Paşam biz Trabzon'a gitmeyecek miydik' Demiş; 'Uşaklar bize her yer Trabzon' Gerçekten biz bu bilinçle beraber ülkemizin her tarafına hizmet ediyoruz. Ankaramıza da hizmet ediyoruz, İstanbulumuza da. Ülkemizin hiçbir tarafını ayrıştırmadan hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz çünkü bizim başımızda liderimiz var, Cumhurbaşkanımız var. Allah ondan razı olsun. O bize 'Yürü' diyor. Biz de Allah'ın izniyle yürüyoruz. Yürümeye de devam edeceğiz. Şimdi biz birçok iş yaptık. Trabzon'a yaptıklarımız var, Karadeniz'e yaptıklarımız var, İstanbul'a her tarafa. Ankara'ya da yaptıklarımız var. Bizim Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in veya başka bir ilin tercihinden dolayı hiçbir yatırımı durdurduğumuzu duydunuz mu Duymadınız, duymazsınız. Biz yatırımlarımıza devam ettik. Burada şunu kaçırmamamız lazım; gerçekten daha iyi ve güçlü bir ekip halinde yatırım yapabilmemiz için size hizmet edebilmemiz için bizim başta büyükşehir olmak üzere bütün ilçelerimiz kıymetlidir. Ankara ülkemizin başkenti hepimizin değeri. Biz buraya daha iyi hizmet edebilmek için Turgut Altınok kardeşimle yolumuza devam etmek istiyoruz. AK Parti belediyeciliğiyle tekrar buluşturmak istiyoruz. Turgut Altınok'un Ankara'da yaptıklarını, Keçiören'de neler yaptıklarını, sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Turgut Altınok kardeşim çok mütevazı ama onun adına biz, daha güzel işler yapabilmek üzere bütün hemşerilerimizden 31 Mart'ta destek istiyoruz ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera Doğa Başak ÖZTÜRK-Canberk ÖZTÜRKANKARA,