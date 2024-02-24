"İzmir, daha iyisine layık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektörü ve Gelecek Trendleri' başlıklı istişare toplantısına katıldı. Balçova Termal Otel'deki toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ ve İzmir Valisi Süleyman Elban da katıldı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı konuşmada, "Biz insan, yük ve veri taşıyoruz. Biz demir yolu, hava yolu, deniz yolu ve haberleşmede varız. 2028'e kadar 1780 kilometre daha otoyol yapmayı planladık ve yollarımızı da akıllandıracağız. Yine 2028'e yaklaşık 14 bin kilometre olan demir yolunu 28 bin kilometreye çıkaralım diye düşündük. 57 olan havalimanı sayımızı 61'e çıkarmış olacağız. Deniz yolunda; deniz ticaretini ve 'Mavi Vatan'daki etkinliklerimizi arttıracağız. GSM operatörlerindeki haberleşmelere 5G'ye ve 6G'ye giden yolda hızla ilerleyeceğiz. Amaçlarımız bunları yapabilmek için öncelikle gerekli mevzuatları düzenleyeceğiz. Adil erişimi sağlayacağız. Etkinlik verimliliği sağlayarak güveni artıracağız. Toplumun refahını yükselteceğiz. Bunların hepsini yaparken de mutlaka can ve mal güvenliğini daha da arttıracağız" dedi.

'AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU İZMİR'İMİZİ YAKINDAN İLGİLENDİREN BİR DURUM'

Kara yollarında planlanan çalışmalara da değinen Bakan Uraloğlu, "Öncelikle Ankara-İstanbul arasında yeni bir otoyol yapmayı planlıyoruz. Aydın-Denizli otoyolunu bitireceğiz ve devamında da Antalya'ya devam ettireceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu İzmir'imizi yakından ilgilendiren bir durum. Denizli tarafındakinin yaklaşık yüzde 60'lık bölümünü bitirdik ve trafiği açtık. Geri kalan kesimini de bu sene inşallah bitiriyoruz. Burayı devamında da Antalya'ya bağlayacağız. Projesi bitti. İzmir'imizi ilgilendiren önemli bir proje, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi, Polatlı'dan itibaren 508 kilometre. 2026 sonunda ve 2027 başında inşallah bitirerek hayata geçireceğiz. En kıymetlisi, önemlisi İZBAN'dır. Belediyelerle güçlü iş birliği yaptığımızda illerimize çok daha güzel işler yapacağız. Bu güçlü iş birliğini inşallah önümüzdeki 5 yılda da tesisi edeceğiz" diye konuştu.

'KUZEY-GÜNEY KORİDORUNUN PROJESİ BİTME AŞAMASINDA'

Karadeniz sahilinin komple ele alınacağı projenin olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Projeye bu sene başlıyoruz. Akdeniz'i ulusal ağlara bağlayacak, aynı zamanda İzmir bağlantısını da sağlayacak olan Kuzey-Güney koridorunun projesi bitme aşamasında. Bunu da 2028'de inşallah hayata geçirmeyi, yapımına başlamayı planlıyoruz. Her şeyimiz iletişim üzerine kuruldu. Biz de bu alana ciddi yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Şu anda biz, bizim Türksat'ımızın uzayda 5 uydusu var, inşallah 6'ncısını da haziran ayında, bir aksilik olmazsa yerli ve milli olarak TUSAŞ tesislerinde üretiliyor, önümüzdeki ay yer teslimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

'TERCİHLERİNDEN DOLAYI, HİÇBİR İLİMİZİ CEZALANDIRMADIK'

Bakan Uraloğlu, İzmir'de yapılan ve yapılması planlanan hizmetlere değinerek, "İzmir'in birçok hizmete de ihtiyacı var. Biz tercihlerinden dolayı hiçbir ilimizi cezalandırmadık. Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de devletin devam ettirdiği bir yatırımı tercihler nedeniyle durdurduğunu gördünüz mü? Asla görmediniz ama şunu atlamamamız lazım. Daha iyisini yapmak için mutlaka mahalli idarelerle, özellikle büyükşehirlerle iş birliği yapmamız lazım. Ekip halinde yürümemiz lazım. O anlamda biz İzmir'e daha iyi hizmet etmeye talibiz. Ayrıca yeni çevre yolunun projesini bitirdik. Onunla ilgili ÇED süreçleri ve imar planı da genel anlamda bitti diyebilirim. Yatırım programıyla ilgili, fizibiliteyle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Artık özellikle Karşıyaka, Bayraklı tarafındaki günlük trafik ciddi şekilde arttı. Buca'da trafik ciddi bir şekilde aksıyor. Dolayısıyla biz bu sene yatırım programına katmayı amaçlıyoruz. Bu sene olmazsa önümüzdeki sene mutlaka başlamalıyız. İzmir, mutlaka daha iyisine layık. Biz ceketimizi koysak kazanır diyenlere 1 Nisan'da, böyle olmadığını 1 Nisan şakasıyla beraber göstermiş olacağız" dedi.

'YENİ TRENDLERİ YAKALAMAK ZORUNDAYIZ'

İzmir Valisi Süleyman Elban ise konuşmasında, "Kalkınma ve ihracatla ilgili birçok hedeflerimiz var. Bu hedeflere erişmek, rekabet etmek ve daha ucuza bunları sağlamak için olmazsa olmazlardan bir tanesi lojistik. Diğer önemli husus ise ülkemizin konumu, Allah bu coğrafyaya lojistiği doğal olarak nasip etmiş. Gerek kendi imkanlarımızla gerekse de uluslararası partnerliklerle bu alanda söz sahibi ülkelerden biri olmamız doğal olarak bahşedilmiş. Bu konuda kendimizi geliştirmemiz ve üstün bir konum alma mecburiyetimiz var. Bunun için de yeni trendleri yakalamak zorundayız. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda dönüşüme çok hızlı bir şekilde hazırlıklı olmak zorundayız" diye konuştu.

'İZMİR'İN, YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİN MERKEZİ OLMASINA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ'

İzmir'in sahip olduğu eşsiz potansiyeli en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Şehrimizi, yaşayanları için daha da yaşanabilir hale getirmek en büyük arzumuz. MÜSİAD gibi değerli kuruluşlarla el ele vererek, şehrimizin ekonomik altyapısını güçlendirecek, yerel ve uluslararası yatırımcıları çekecek projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. İzmir'in, yenilikçi girişimlerin merkezi olması için gerekli her türlü desteği sağlayacağız. İş dünyasının katkısı, İzmir'in sadece ulusal değil, uluslararası arenada da rekabet edebilirliğini artırıyor. Bu nedenle, 1 Nisan sabahı itibarıyla siz iş insanlarımızın önünü açacak, iş potansiyellerini arttıracak ve yatırımı teşvik edecek politikaları hayata geçirmeyi taahhüt ediyorum. Ulaşılabilir İzmir, İzmir Körfez Geçişi, Yeni Çevre Yolu gibi projelerimizle, İzmir'in lojistik altyapısını güçlendirerek, ulusal ve uluslararası iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verecek bir şehir haline getireceğiz. İzmir'i bir dünya şehri yapma yolunda, bu projelerle şehrimizin ekonomik dinamizmini artıracağız ve dünya ticaretinde söz sahibi bir konuma taşıyacağız. Her bir projemiz, İzmir'in ticaretini ve turizmini canlandıracak şekilde tasarlanmıştır" dedi.

'İZMİR ONLINE İSTİHDAM PLATFORMU İLE DESTEK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak 'Keşfet, Büyü ve İleriye Taşı' vizyonuyla, gençlerin geleceğin liderleri olmalarını sağlayacak, eğitim ekosistemi oluşturacaklarını belirten Dağ, şöyle devam etti:

"Oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik merkezleriyle donatılmış İzmir Bilim Merkezi ve Bilişim Kampüsü, gençlerimize teknoloji ve inovasyon alanında dünya standartlarında bir eğitim sunacak. Bu merkezler, genç iş insanlarının İzmir'de teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerini hayata geçirmeleri için gerekli beceri ve bilgi birikimini sağlayacak. İstihdam ofisleri ve mesleki eğitim merkezlerimizle, iş arayan gençlerimizi ve işverenleri bir araya getirerek, İzmir'in iş gücü piyasasını canlandıracağız. İzmir Online İstihdam Platformu, iş arayanlarla boş iş pozisyonlarını eşleştirirken, İzmir Girişim Sermaye Fonu ile yenilikçi projelere finansal destek sağlayacağız. Bu yapı, genç iş insanlarının İzmir'de kariyer fırsatlarını genişletirken, şehrin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak. Düşünce ve fikir üretme merkezleri, sosyal inovasyon merkeziyle İzmir, bölgesel sosyal gelişimin ve yenilikçi fikirlerin merkezi haline gelecek. Bu merkezler, genç iş insanlarının yenilikçi projeler geliştirmelerine olanak tanıyacak, şehrin sosyal ve ekonomik sorunlarına çözümler üretmeleri için bir platform sunacak."

'İzmir Kodluyor' projesiyle, gençleri teknolojinin dilini öğrenmeye ve geleceğin dijital dünyasına hazırlayacaklarını aktaran Dağ, "Robotik ve kodlama atölyeleri, İzmir'in her köşesinde gençlerimizin erişimine sunulacak. Bu, gençlerimizin teknolojiyi iş modellerine entegre etmelerini sağlayacak, İzmir'i bir teknoloji ve inovasyon merkezi yapacak. Kuracağımız Sivil Toplum Gelişim Merkezi ise toplumsal sorunlara duyarlı projeler geliştirmek isteyen gençler için bir buluşma noktası olacak. Bu merkezler, genç iş insanlarının sosyal girişimcilik alanında önemli adımlar atmasına olanak tanıyacak. Kentimizin her bölgesinde kurulacak iş geliştirme ofisleri, küçük işletmelerin ve girişimcilerin ürünlerini markalaştırma, pazarlama ve dijital satış stratejileri konusunda destek alacakları bir kaynak olacak. Bu ofisler, İzmir'de sürdürülebilir iş modellerinin gelişimine katkıda bulunacak, genç iş insanlarının işlerini yeni pazarlara taşımalarını sağlayacağız. 500 milyon TL bütçeyle kuracağımız İzmir Girişim Sermaye Fonu, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlayacak. Bu fon, genç iş insanlarının projelerini hayata geçirmeleri için gerekli sermayeyi sunarak, İzmir'in ekonomik kalkınmasına doğrudan katkıda bulunacak. 'Yeni İşim, İlk Ofisim' programıyla girişimci ruhu olan gençlere, işlerini kurmaları için gerekli olan ilk adımlarda destek olacağız" ifadelerini kullandı.

'KÜRESEL TİCARETE YÖNELİK TOPARLANMA BEKLENTİMİZ VAR'

MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı da konuşmasında bu yıl küresel ticarete yönelik toparlanma beklentilerinin olduğunu belirterek, "Bu da lojistik sektörüne ilişkin aşağı yönlü riskleri dengeleyebilecek en önemli faktörlerden biri olacaktır. 2024 ve 2025'te yıllık bazda ortalama yüzde 3,5 oranında artacağı tahmin edilen küresel ticaret hacmi, ülkemizin lojistik sektöründe uluslararası alamdaki konumunu güçlendirmesi için önemli fırsatlar bizlere sunmaktadır” dedi.

Şehrin özellikle topoğrafik yapısının birçok ulaşım sistemlerine imkan verdiğini söyleyen MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur, "Kara yolu, demir yolu, deniz yolu, hava yolu gibi olanaklarımız mevcut. Tarihi İpek Yolu üzerindeki İzmir, Anadolu'daki ilk demir yolu hattına sahip olan bir şehrimizdir. Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'imiz, ticaretin ihracatın büyük bir kısmını deniz yoluyla sağlamaktadır. İzmir Alsancak Limanı'mız bir konteyner limanı olarak hizmet vermeye devam etmekte olup ancak yetersiz kalmaktadır" diye konuştu.