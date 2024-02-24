AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'deki programı sonrasında İmamoğlu'nun "İlk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim" söylemi hakkında konuştu. Kurum, “Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor. Ben dün Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu Fatih'teki programında Kurum'a yanıt vererek, "Gerçekten böyle mi söyledi, ilginç. Davet almadığından dolayı gurur mu duydu? Ben bu akla şaşırıyorum. ÇED raporu konusunda yalan söyleyen biri bu konuda da yalan söylüyor. Davet edilmedim diye mutlu mu oldu? Bize davet yapıldı. Süreçleri Pazartesi günü görelim bakalım. Ben bakanla görüşmedim. Davetiyeyi gördüm. Davet etmek bizim kültürümüzde inancımızda vardır. Bundan mutlu olan belediye başkanına Allah akıl fikir versin" dedi.