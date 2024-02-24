Bitlis'te terör operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bitlis kırsalında 20 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş halde, AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1100 adet 7,62x54 mm çapında fişek, 50 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, PKMS mayon kutusu ele geçirildi.

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtilerek, " Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" açıklaması yapıldı.