Saadet Partisi’nin Sincan Seçim Bürosu açılıyor

Yerel seçimlere iddialı hazırlanan Saadet Partisi Sincan’da seçim bürosunu açıyor.
Açılışa Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Güneş, Saadet Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Öztürk Korkmaz ve İlçe Başkanı Abidin Temoçin da katılıyor.
Yarın açılacak olan seçim bürosuna Sincan halkının büyük ilgi göstereceği belirtildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.