24 Şub 2024 - 13:39- Gündem G:

Saadet Partisi’nin Sincan Seçim Bürosu açılıyor

Saadet Partisi’nin seçim bürosu yarın açılıyor. Açılışa Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Güneş, Saadet Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Öztürk Korkmaz ve İlçe başkanı Abidin Temoçin da katılıyor.

Saadet Partisi’nin Sincan Seçim Bürosu açılıyor mask

Yerel seçimlere iddialı hazırlanan Saadet Partisi Sincan’da seçim bürosunu açıyor.

Açılışa Saadet Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cafer Güneş, Saadet Partisi Sincan Belediye Başkan Adayı Öztürk Korkmaz ve İlçe Başkanı Abidin Temoçin da katılıyor.

Yarın açılacak olan seçim bürosuna Sincan halkının büyük ilgi göstereceği belirtildi.

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24 Şub 2024 - 13:39 Ankara/ Sincan- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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