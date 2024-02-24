24 Şub 2024 - 13:33 - Gündem

73 litre sahte içki bulundu

İstanbul Maltepe'de bir adrese yapılan operasyonda 73 litre sahte alkol ile 4,5 litre etil alkol bulundu. Ev sahibi H.E. (48) hakkında adli işlem başlatıldı.