İstanbul Emniyeti Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretildiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, H.E. isimli ev sahibi gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 73 litre sahte alkol ve 4,5 litre etil alkol ele geçirildi. Yakalanan H.E. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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73 litre sahte içki bulundu
İstanbul Maltepe'de bir adrese yapılan operasyonda 73 litre sahte alkol ile 4,5 litre etil alkol bulundu. Ev sahibi H.E. (48) hakkında adli işlem başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.