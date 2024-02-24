Pastacı çırakları Çankaya’da yetişiyor

Çankaya Belediyesi, hobi, kişisel gelişim ve meslek edindirme kurslarıyla Çankayalıların sosyalleşmesine olanak sağlarken istihdama da katkıda bulunuyor. Son zamanların en çok ilgi gören kurslarından biri ise Pastacı Çırağı eğitimleri oldu. Zübeyde Hanım ve Ümitköy Çankaya Evlerinde düzenlenen kurslara 140’ı aşkın Başkentli katılıyor. Haftanın her günü 7 farklı grup şeklinde düzenlenen kurslarda iki usta eğitmen unlu mamuller üzerine birbirinden leziz tarifleri Çankayalılara öğretiyor.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Pastacı Çırağı kursu, Zübeyde Hanım ve Ümitköy Çankaya Evlerinde yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Pasta Tasarım Eğitmenleri tarafından veriliyor. Kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak birbirinden lezzetli pastaları üretmenin keyfini yaşıyorlar. Yıl boyunca 4 er aylık iki dönem halinde devam eden kurslardan yararlanan Çankayalılar, 150 saatlik eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip oluyor. Eğitim sonunda mesleğin gerektirdiği nitelikleri sağlayan kursiyerler, özel sektöre bağlı üretim tesislerinde ‘pastacı’ olarak da istihdam edilebiliyor.