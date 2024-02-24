Anafartalar Çarşısı esnafın yüzünü güldürdü

Başkentin kalbi olan Ulus’un simge değerleri için başlattığı kapsamlı dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı’nda başlattığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından orijinal mimarisine uygun olarak başlatılan ve Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak projelerden biri olan Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı’nda başlattığı yenileme çalışmaları sonrası esnafın yüzü gülüyor.

MÜŞTERİ POTANSİYELİ ARTTI

Uzun yıllar bakımsız kalan, Ulus Hükümet Caddesi ile Anafartalar Caddesi kesişimindeki 1735 metrekarelik Belediye Çarşısı’nda yenilenen çatı, altyapı ve dış cephe gibi dönüşüm çalışmaları sonrasında müşteri potansiyeli her geçen gün artıyor.

“Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı Yenileme Projesi” kapsamında 60 yıllık tarihi Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı’nda başlatılan yenileme çalışmaları sayesinde çarşı esnafı daha modern ve düzenli bir ortamda ticaret yapmanın ayrıcalığını yaşamaya başladı.

“ HARİKA BİR ÇALIŞMA YAPILDI”

Ulus Anafartalar Belediye Çarşısı’na alışverişe gelen vatandaşlar yenileme çalışmalarından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Murat Altıok: “Otomatik kepenkler yoktu. Otomatik kepenk takıldı, yer, zemin, çatı yapıldı. Demir olan yerler ahşap ile kapatıldı. Buraya gelip fotoğraf çekilmek isteyen çok oluyor çünkü görünümü çok güzel oldu. Hal tadilatı da bitince müşteri artışı var. Bu kadar müşteri artışı beklemiyordum. Müşteri temiz ve düzenli yerlerde alışveriş yapmayı seviyor. Tarihi dokuyu da koruyarak harika bir çalışma yapıldı.”

-Naci Çatar: “Burası düzenlendikten sonra işler arttı. Gelen ziyaretçiler gayet memnunlar, farklılık oldu. Vatandaş çarşıya ilgi gösteriyor. Satışlarımız arttı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim.”