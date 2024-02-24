Araç satışı anlaşmazlığı cinayetinde 3 gözaltı

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi 6004'üncü Sokak’ta meydana geldi. A.Ö. (36) ile Fırat Yurteri sokakta tartıştı. İddiaya göre, A.Ö. belindeki tabancaya sarıldı. Olay yerinden kaçmak isteyen Fırat Yurteri, A.Ö.'nün açtığı ateşle sırtına isabet eden 4 kurşunla yaralandı. Silah sesini duyanlar, Fırat Yurteri'yi yaralı halde yerde bulup, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlıkçıların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Yurteri, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yurteri, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Başlatılan soruşturmada, şüpheli A.Ö. ile ona yardım eden İ.Ö. (63) ve B.Ö.'nün (16), Yurteri'ne ait otomobille olay yerinden kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin daha sonra araç değiştirip, Manisa yönüne gittikleri ve suç aleti tabancayı da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde boş bir araziye attıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla 3 şüpheli, Manisa'nın kırsal Demirci Mahallesi'nde yakalandı. Olayın, cinayet şüphelisi A.Ö.'nün, Fırat Yurteri'den aldığı otomobilin parasını ödemeyince çıkan tartışmada yaşandığı ileri sürüldü. Gözaltına alınıp İzmir'e getirilen şüphelerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.