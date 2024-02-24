"Türkiye, askeri caydırıcılık kapasitesini hızla artırıyor"

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce açıklamada, " Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde askeri caydırıcılık kabiliyetini hızla artırıyor. Bunun son örneği beşinci nesil savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Askeri stratejistlerimiz, mühendislerimiz, programcılarımız ve Türk şirketlerindeki diğer çalışanlarımızın hünerleri ve sıkı çalışması sayesinde ülkemizin savunma sektöründe kaydettiği ilerlemelerden büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıdan dolayı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de görev alan herkesi bir kez daha kutlamak istiyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize yönelik vizyonu sayesinde, yerli projelerle savunma alanında çok daha öz güvenli olacağımız bir geleceğe doğru ilerlemekteyiz. Düşmanlarımızı caydırabilecek ve dünyanın dört bir yanındaki müttefik ve ortaklarımızın güvenliğine daha da güçlü bir şekilde katkıda bulunabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda Türkiye'nin pek çok ilke imza atarak hava, deniz ve kara kabiliyetinde önemli ilerlemeler kaydettiğini aktaran Altun, "Geleceğin kabiliyetlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Harp stratejileri geliştikçe bizim de sürekli olarak bu duruma adapte olmamız ve gerekli düzenlemeleri yapmamız gerekecektir. Bölgemizde barış ve istikrar için mücadele eden bir devlet olarak, milli savunma sanayimizin gelişmesi için gereken imkanları sağlamaya devam ediyoruz. Her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olmak, bizim gibi bir ülke için jeopolitik bir zorunluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kaydetmiş olduğumuz ilerleme sayesinde Türkiye her zamankinden daha öz güvenli ve kararlıdır. Kendisi bize imkansızın sadece bir kelime olduğunu öğretmiştir. Eminim ki onun vizyonu daha nice kilometre taşına ulaşmada bizlere rehberlik edecektir" dedi.