Uyuşturucu ticaretine 51 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik, dün çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabin sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca mermisi, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 220 bin lira ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 47'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.