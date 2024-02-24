İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik, dün çalışma başlattı. Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 5 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu, 825 sentetik hap, 789 gram kubar esrar, 4 kök kenevir, 3 kök skunk, 2 gram kokain, 9 gram kenevir tohumu, 2 iklimlendirme kabin sistemi, 4 tabanca, 160 tabanca mermisi, 2 hassas terazi, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 220 bin lira ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 47'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Uyuşturucu ticaretine 51 gözaltı
Kırşehir'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 51 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.