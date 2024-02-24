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Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama mask

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

# Ticaret Bakanlığı, Gümrük muhafaza ekipleri, açıklama, Sosyal Medya, sosyal

24 Şub 2024 - 11:55 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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