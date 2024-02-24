Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
? Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler Ankara, Denizli, Kocaeli, Trabzon, Tekirdağ, Mersin, Artvin ve Şırnak’ta kaçak tütün ve sigara üretim aksamlarından, elektronik eşyaya, lüks araçlardan, gözlük ve gözlük… pic.twitter.com/O6i9XmUTcB
— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 24, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.