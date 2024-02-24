Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama

? Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler Ankara, Denizli, Kocaeli, Trabzon, Tekirdağ, Mersin, Artvin ve Şırnak’ta kaçak tütün ve sigara üretim aksamlarından, elektronik eşyaya, lüks araçlardan, gözlük ve gözlük… pic.twitter.com/O6i9XmUTcB

— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 24, 2024