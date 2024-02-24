Trump'tan tüp bebek desteği

ABD’de Alabama eyaleti Yüksek Mahkemesi’nin 16 Şubat’ta tüp bebek (IVF) için dondurulan embriyoların ‘ çocuk sayıldığına ve bir kişinin embriyoları yok etmesinden sorumlu tutulabileceğine’ ilişkin kararı sonrasında doğacak hukuki yükümlülüklerin riskini almak istemeyen tüp bebek merkezleri tedaviyi durdurmuştu. ABD Başkanı Joe Biden, mahkeme kararını ‘acımasız ve kabul edilemez’ olarak nitelendirerek “Alabama'daki bir mahkeme, umutsuzca hamile kalmaya çalışan ailelerin bazı doğurganlık tedavilerine erişimini riske attı. Kadınların kendileri ve aileleri adına bu kararları verme becerisinin göz ardı edilmesi acımasız ve kabul edilemez. Bu, bir hatadır” dedi.

‘BEBEK SAHİBİ OLMAYI ZORLAŞTIRMAK DEĞİL KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORUZ’

Eski ABD Başkanı Donald Trump ise dün Biden gibi tüp bebek tedavisini desteklediğini açıklayarak “Anne ve babaların bebek sahibi olmasını zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak istiyoruz! Bu, Amerika'nın her eyaletinde IVF gibi doğurganlık tedavilerinin kullanılabilirliğinin desteklenmesini içerir” açıklamasını yaptı.

Trump kendi kurduğu sosyal medya platformu ‘Truth Social’ resmi hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Amerikalıların Ezici Çoğunluğu gibi ben de kıymetli bebek sahibi olmaya çalışan çiftler için IVF'nin kullanılabilirliğini güçlü bir şekilde destekliyorum. Bugün, Alabama Yasama Meclisini, Alabama'da IVF'nin kullanılabilirliğini korumak için acil bir çözüm bulmak üzere hızlı hareket etmeye çağırıyorum” dedi.