'Ters Köşe' operasyonunda 9 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kentte yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu, 15 kişinin yasa dışı bahis çetesi üyesi olduğunu belirlendi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinlerle belirlenen adresler arasında internet kafe görünümlü iş yeri de yer aldı. 'Ters Köşe' isimli operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Bazı çete üyelerinin şifreler kullandığı, tanımadıkları kişileri ise internet kafe görünümlü yerlere almadıkları tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmamak için bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları da belirlendi. Polisin ev ve iş yerlerindeki aramasında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 9'u tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.