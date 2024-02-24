24 Şub 2024 - 10:43- Dünya G:

Ukrayna 2 yıldır işgal altında

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çaba harcamaya devam edeceklerini duyurdu.

Ukrayna 2 yıldır işgal altında mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ukrayna'daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.

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24 Şub 2024 - 10:43 DHA Ankara- Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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