Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ukrayna'daki savaş ikinci yılını geride bırakırken, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisi büyümekte, bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçları derinleşmektedir. Diplomatik süreci yeniden canlandırmaya imkan verecek koşulların en nihayetinde ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu anlayışla, taraflara gerekli telkinlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik çabalarımızı devam ettireceğiz" denildi.
24 Şub 2024 - 10:43- Dünya Güncelleme:
Ukrayna 2 yıldır işgal altında
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmanın Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması için çaba harcamaya devam edeceklerini duyurdu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.