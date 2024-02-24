İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada, 5 şüphelinin terör örgütüyle irtibatlı olduğunu belirledi. Ekipler tarafından, şüphelilerin Kilis, Kayseri ve Mersin'deki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, dijital materyaller ele geçirildi, Suriye uyruklu Y.A., S.A., A.M. ve İ.M. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Öte yandan adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik jandarma ekiplerinin çalışması ise sürüyor.
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DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Kilis merkezli olarak gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 Suriye vatandaşı şüpheli tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.