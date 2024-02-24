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Ali Erbaş'tan Berat Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Berat Kandili sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Ali Erbaş'tan Berat Kandili mesajı mask

İslam aleminin kandilini tebrik eden Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ve tüm alem-i İslam'ın mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyor, dua, ibadet ve itaatle ihya edeceğimiz bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, günah yüklerinden ve kötülüklerden arınmış gönüllerle ramazan ayına kavuşturmasını yüce Rabb'imizden niyaz ediyorum.

Bu gece dualarımızda işgalci İsrail'in zulmü altında mücadele eden Filistinli kardeşlerimizi, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi ve zalimin zulmüne maruz kalan tüm dünya mazlumlarını unutmayalım, zalimlerin zulmünden kurtulabilmeleri için hep birlikte dua edelim."

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24 Şub 2024 - 10:22 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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