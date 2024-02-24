Bakan Fidan, Nicolas Maduro tarafından kabul edildi

VENEZUELA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmede, Venezuela’nın Filistin’e verdiği destek sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkürlerini iletti. Görüşmede ayrıca, Venezuela’nın geleceğine yalnızca Venezuela halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutum vurgulandı.

İkili görüşmede, Venezuela Hükümetinin uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyulan memnuniyet dile getirilerek ekonomik, ticari ve turizm işbirliği konuları ele aldı. İki ülke arasındaki stratejik sektörlere yapılacak yatırımlara ve ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığına bağlılık teyit edildi.