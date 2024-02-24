- Gündem

Bakan Fidan, Nicolas Maduro tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Nicolas Maduro tarafından kabul edildi mask

VENEZUELA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan görüşmede, Venezuela’nın Filistin’e verdiği destek sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşekkürlerini iletti. Görüşmede ayrıca, Venezuela’nın geleceğine yalnızca Venezuela halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutum vurgulandı.

İkili görüşmede, Venezuela Hükümetinin uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyulan memnuniyet dile getirilerek ekonomik, ticari ve turizm işbirliği konuları ele aldı. İki ülke arasındaki stratejik sektörlere yapılacak yatırımlara ve ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığına bağlılık teyit edildi.

# Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela, Karakas, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, kabul edilme, edildi, Recep Tayyip Erdoğan, Memnuniyet, Destek

24 Şub 2024 - 10:00 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL