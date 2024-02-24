Olay, Yenişehir ilçesinde farklı tarihlerde meydana geldi. İlçede giyim mağazaları ve marketlere giren A.G. alışveriş bahanesiyle hırsızlık yaptı. Polis tarafından her defasında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan A.G., son olarak Yaşar Kemal Caddesi'ndeki mağazaya girdi. A.G.'nin giyim mağazasında yaptığı yankesicilik, fark edilip polise ihbarda bulunuldu. Adrese gelen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma yaptı. Mağaza ve caddedeki kameraları inceleyen ekipler, şüphelinin ilçede sürekli hırsızlık yapan A.G. olduğunu tespit etti. Onlarca kameradan şüpheli A.G.'nin gidiş yönüne göre inceleme yapan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. A.G.'nin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, 'Genel Bilgi Taraması'nda (GBT), A.G.'nin çok sayıda hırsızlık ve yankesicilik suçuna karıştığını ortaya çıkardı. A.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bu kez çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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50'nci suçunda tutuklandı
Diyarbakır'da farklı zamanlarda mağazalardan ve mağdurların üzerinden yankesicilikle bir dizi hırsızlık gerçekleştiren, daha önce yakalanıp adliyeden serbest bırakılan A.G. (14), 50. suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir mağazadan giysi ve bir müşterinin çantasından para çalan A.G. bu kez tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.