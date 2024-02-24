Bekçilere silahlı saldırı

Olay, saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli 2 kişi ihtara uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel harekat polisleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.