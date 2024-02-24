- Gündem

Bekçilere silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane'de devriye görevi yapan bekçiler, şüpheli buldukları motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan bu 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bekçilere silahlı saldırı mask

Olay, saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli 2 kişi ihtara uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel harekat polisleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

# istanbul, Kağıthane, bekçiler, motosikletli 2 kişi, silahlı saldırı, ISE, devam, Yakalandı, Polis, ilgili, Güvenlik, Cendere caddesi, sokak

24 Şub 2024 - 09:35 İstanbul/ Kağithane- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL