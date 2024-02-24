Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün sabah saatlerinde Aydın merkezli Ankara, İzmir ve Muğla'da 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt liderleri Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli, gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan incelemede, suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 46 milyon TL bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt elebaşları oldukları öne sürülen Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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4 ilde suç örgütü operasyonu
Aydın merkezli 4 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 35 şüpheli arasında yer alan öne çıkan isimlerden Teoman Avcı ve Ferdi Kayhanlı dahil 25 kişi tutuklandı; diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.