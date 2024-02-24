"47 şüpheli yakalandı"

Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;

❗️Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,

❗️Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve

❗️Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç… pic.twitter.com/WJZhmwRVFX

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2024