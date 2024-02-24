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"47 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım gerçekleştirdi.

"47 şüpheli yakalandı" mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla,  Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; 3 ayrı Organize Suç Örgütü'nün Çökertildiğini, Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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24 Şub 2024 - 09:10 Ankara- Gündem

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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