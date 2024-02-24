"47 şüpheli yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında; 3 ayrı Organize Suç Örgütü'nün Çökertildiğini, Operasyonlarda 2 örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bursa’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-46” operasyonlarında;
❗️Elebaşılığını Bülent Çetkin’in yaptığı Organize Suç Örgütü,
❗️Elebaşılığını Osman Deliçay’ın yaptığı Organize Suç Örgütü ve
❗️Elebaşılığını Muhammet Tayyar Türkeş’in(Yurtdışı firar) yaptığı 3️⃣ ayrı Organize Suç… pic.twitter.com/WJZhmwRVFX
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 24, 2024
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.