Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüksekova ilçesi kırsalında uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. Hareket geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. 'Şehit Jandarma Onbaşı Elimdar Yılmaz 2024-95 Duranlar-3 Operasyonu' adıyla düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyeti yapıldı. Narkotik arama köpeklerinin de katıldığı operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar devam ederken, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
- Asayiş
Hakkari'de 40 kilo metamfetamin bulundu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda arazide gizlenmiş çuvallar içinde 40 kilo 556 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.