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Yeni doğmuş bebeği bıraktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler; bir süre aradıktan sonra buldukları yeni doğmuş bebeği, polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastanede tedaviye alınırken, bırakanın anne M.C. (26) olduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı. Bebeğin bulunma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi. 

Yeni doğmuş bebeği bıraktı mask

Diyarbakır, Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyan komşu evdekiler, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvar arasında poşet içerisinde beze sarılı yeni doğmuş bebek bulundu. Komşulardan biri bebeği kucaklayarak ihbarla bölgeye çağrılan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerine teslim etti. Bebek hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarından bebeği bırakanın anne M.C, (26) olduğunu tespit etti ve kısa zamanda yakalayarak gözaltına aldı.  Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğin bulunma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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24 Şub 2024 - 06:35 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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