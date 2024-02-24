Diş taşı temizliği neden önemlidir?

Diş taşları, diş etlerinin çekilmesine, diş eti iltihaplanmasına ve diş eti hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca diş taşları, dişlerde lekelerin oluşmasına ve kötü nefese yol açabilir.

Diş taşı temizliği, diş hekimleri tarafından yapılan profesyonel diş temizliği işlemi ile gerçekleştirilir. Bu işlem sırasında diş taşları ve plaklar özel aletlerle temizlenir ve diş yüzeyi pürüzsüz hale getirilir. Bu sayede diş eti hastalıklarının önlenmesine ve ağız sağlığının korunmasına yardımcı olunur.

Düzenli diş taşı temizliği, dişlerin ve diş etlerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur ve ağız hijyeninin korunmasına katkıda bulunur. Diş taşı temizliği ile ilgili daha fazla bilgi almak ve randevu almak için diş hekiminize başvurmanız önerilir.