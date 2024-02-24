Ankara'da dijital sergi açıldı

Ankara Aks'ın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği desteğiyle hayata geçirdiği "Ankara'da Amerikan İzleri 1950-1969" başlıklı dijital serginin açılışı yapıldı. CerModern'de gerçekleştirilen açılışa ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, eşi Cheryl Flake, çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Flake, iki ülke arasındaki ilişkinin hükümet politikasından çok daha fazlasına dayandığını, bu noktaya bireyler, şirketler, işletmeler ve gruplar ile gelindiğini belirtti. Bu sergideki fotoğraflarla Ankara'da bir nevi geçmişe doğru yolculuğa çıkacaklarını kaydeden Flake, "Bazı fotoğraflar siz ya da biz doğmadan çok önce çekilmiş olabilir. Ancak ABD ile Türkiye arasındaki bu ilişki uzun süredir devam ediyor." ifadesini kullandı.

Flake, Ankara'daki ABD Büyükelçiliğinin açıldığında bir tren vagonunda hizmet verdiğini belirterek, bugün yeni büyükelçilik binasında 700'den fazla kişiyle hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Serginin büyük çaba sonucunda ortaya çıktığını anlatan Flake, emeği geçenleri tebrik etti.

Flake'in konuşmasının ardından dijital serginin gösterimi yapıldı.

"ABD ile Türkiye arasında zengin bir tarihin olduğunu gösteriyor"

Gösterimin ardından serginin önemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Flake, "Bu (sergi), ABD ile Türkiye arasında Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana uzanan zengin bir tarihin olduğunu gösteriyor. Bu yüzden önemli." dedi.

Flake, sergide kendisini şaşırtan şeylerin de olduğunu dile getirerek, "Burada rodeo olduğundan haberim yoktu, Amerikan rodeoları. Bir çiftlikte büyüdüm. Rodeo yaparak büyüdüm ve (rodeonun) burada da yapıldığını görmek benim için sürprizdi. Bu harika." ifadelerini kullandı.

İki ülkeyi birbirine bağlayan şeyin her şeyden çok "kültürel" ve "insanlar arasındaki bağlar" olduğunu vurgulayan Flake, "Eşim Cheryl üniversite sırasında buraya geldi ve dans turne grubuyla sahne aldı. ABD'ye döndüğünde o zamanlar en çok hatırladığı şey elbette ülkenin güzelliğiydi." değerlendirmesini yaptı.

Flake, kültürel bağların insanları bir araya getiren en önemli unsur olduğuna dikkati çekti.

Ankara Aks'ın ABD Büyükelçiliği desteğiyle hayata geçirilen "Ankara'da Amerikan İzleri" projesi ile 1950-1969 yılları arasında Ankara'daki Amerikan nüfusunun etkilerine dair arşiv materyalleri dijital bir haritaya işlendi.

Proje kapsamında Ankara'nın ilgili yıllarda öne çıkan mekanları, sosyal ve kültürel ortamıyla ilgili belge ve fotoğraflarına ve konuya ilişkin bilimsel araştırmalardan oluşan arşive ulaşılabilecek deneyimlenebilir dijital sergi hazırlandı.

Sergi, 24-25-27 Şubat'ta Cermodern Flow Dijital Sahne'de ziyaret edilebilecek.