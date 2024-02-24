Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Y. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
- Asayiş
Hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.