- Asayiş

Hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

24 Şub 2024 - 04:49 AA Kayseri- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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