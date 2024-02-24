- Spor

Kayserispor, maça hazır

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Mondihome Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, maça hazır mask
Kayserispor, maça hazır
Kayserispor, maça hazır
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Kayserispor kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Top çalma ve pres çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü, yarın saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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24 Şub 2024 - 04:45 AA Kayseri- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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