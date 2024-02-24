Kısa veya eksik dişler, gülüş tasarımıyla düzeltiliyor

Modern diş hekimliği sayesinde diş hekimlerinin kişinin yüzüne uygun en ideal gülüşü tasarladığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “Günümüzde artık diş hekimliğindeki yenilikçi uygulamalarla beyaz ve estetik dişlere ve estetik bir gülümsemeye sahip olmak mümkün. Kırık, çatlak veya aşınmış dişler, ön bölgede renklenmiş eski dolgular, renklenmiş dişler, dişler arası boşluklar, konuşurken veya gülünce görünmeyen kısa dişler, dudak ve yüze göre büyük veya uzun dişler, ön bölgede diş kaybına bağlı eksiklikler, çapraşık dişler, diş minesi hasarı, ortodontik tedavi ile tedavi edilememiş dişler veya ortodontik tedavi için gerekli zamanı yaratamamış hastalar gülüş tasarımı ile sağlıklı ve estetik bir gülümsemeye sahip olabilir” açıklamasında bulundu.

Yüze ideal bir gülüş kazandırmak için yapılan gülüş tasarımının çeşitli nedenlerle estetik açıdan görünümü bozulan dişlerin ve diş etlerinin multidisipliner bir yaklaşımla yeniden tasarlanması olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, “ Son yıllarda büyük ilgi gören ‘gülüş tasarımı’, kişinin tüm yüz estetiğini dikkate alarak multidisipliner bir yaklaşımla hastanın dişlerine dair tüm sorunları aynı anda çözülebiliyor. Simetri, diş eti hattı, gülüş hattı, gülüş genişliği, altın oran gibi belirleyiciler gözetilerek dişlerin diş eti ile uyumu ve formunun belirlendiği, dudaklar ve dudağı çevreleyen dokuların değerlendirildiği estetik analizler bu kapsamda değerlendiriliyor” diye konuştu.

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Dt. Arzu Tekkeli, gülüş tasarımıyla ilgili 3 aşamayı paylaştı:

Değerlendirme aşaması

Hasta ile hekimin bu süreçte uyum içinde olması önemli. Bu konuda tecrübeli bir hekim hastaya doğru sorular sorarak, klinik deneyimlerinden örnekler göstererek hastayı yönlendirmeli ve hastanın talepleri anlaşılmalıdır. Hastanın estetik beklentisi anlaşıldıktan sonra ağız içi fotoğrafları ve yüz fotoğrafları çekilir. Ağız içi ölçüleri alınır. Panoramik röntgen çekilerek hangi tedavilere ihtiyaç duyulacağı konuşulur.

Tasarımın onay aşaması

Bu aşamada tasarım ağızda denenir ve hasta ile koordine bir değerlendirme yapılır. Standardize edilmemiş, kişiye özgü tasarlanan bu gülüş hastanın beklentisi ve hastaya dair estetik analizler gözetilerek değerlendirilir. Tasarımda yapılması istenen uzatmalar, kısaltmalar, form ve renk değişikliklerine bu aşamada karar verilir. Prova seansı da bu aşamadadır ve temel amacı; kişinin gülüş tasarımını onaylayarak kabul etmesi, onaylamadığı noktaları ifade etmesi ve bu noktaların istenen şekilde değiştirilerek düzeltilmesidir.

Tasarımın simantasyonu

Hastanın onayı alındıktan sonra rehabilite edilmiş uygun tasarımlar ağza yapıştırılır.