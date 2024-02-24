Yemeksepeti, ‘Türkiye'nin En Teknolojik Markası’ seçildi!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, teknoloji alanında tüketicilerin marka algısını ölçen ve sektördeki en prestijli ödül programlarından biri olan Tech Brands Turkey tarafından, “Yemek Online/Mobil Sipariş” kategorisinde “Türkiye'nin En Teknolojik Markası” ödülüne layık görüldü. 22 Şubat'ta düzenlenen Tech Brands Turkey töreninde verilen ödül, Yemeksepeti'nin teknoloji ve inovasyona verdiği önemin bir göstergesi olarak, tüketicilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılama konusundaki başarısını pekiştirdi.
Türkiye genelinde 1.000 kişiye soruldu
Pazarlamasyon ve dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Nielsen IQ Türkiye işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 12 şehirde, 15-64 yaş arası yaklaşık 1.000 kişi ile yapılan anketler üzerinden değerlendirildi. Araştırma sonucunda 30 farklı sektörde, tüketici kitlesinin açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar baz alınarak hazırlanan rapor sayesinde, sıralamaya giren markalar belirlendi.
Müşteri deneyimi odaklı teknolojik çözümler fark yarattı
Yemeksepeti'nin, yenilikçi hizmetleri ve müşteri deneyimine odaklanan teknolojik çözümleriyle bu ödüle layık görülmesi, şirketin teknoloji ve hizmet kalitesindeki öncü konumunu bir kez daha teyit ediyor. Özellikle pandemi döneminde ve sonrasında gösterdiği başarılı performans ve sunduğu yenilikçi çözümler, Yemeksepeti'nin tüketiciler tarafından yüksek oranda tercih edilmesinin altında yatan başlıca sebepler arasında yer alıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.