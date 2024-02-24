Pursaklar’da mutlu çocuklar, mutlu yarınlar

Pursaklar, Danyıldız’da bulunan halı saha da çocukların kıyasıya çekişmelerini büyük bir mutlulukla izleyen Başkan Ertuğrul Çetin, Ankara Milletvekili Osman Gökçek ve Ak Parti Pursaklar İlçe Başkanı İbrahim Kopan, penaltı atışlarında gol atmayı başaran ya da başaramayan tüm çocuklara çeşitli hediyeler vererek, gönüllerini kazandı.

‘‘Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkı da bulunmak adına sporun her alanında tesisleşmeye büyük önem veriyoruz’’

Danyıldız’da halı sahada top oynayan çocuklara bir süre eşlik ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkı da bulunmak adına sporun her alanında tesisleşmeye büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın hayatında sporun en önemli bir bileşen olması için çalışmalarda bulunuyoruz. Her vakit bulduğumuzda da genç kardeşlerimizle bir araya geliyor, keyif dolu dakikalar geçiriyoruz. Danyıldız halı sahasında çocuklarımızın futbol maçına eşlik ederek penaltı atışı turnuvası düzenledik. Birbirinden yetenekli kardeşlerimize hediyelerini verdik. Onların mutlu olması ve spor alanında daha çok gelişim kat edebilmeleri için spor alt yapısına yatırımlarımıza devam edeceğiz’’ dedi.