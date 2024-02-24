Turgut’tan coşkulu tanıtım toplantısı

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Özkan, MHP İlçe Başkanı Murat Ölmez, AK Parti ve MHP Teşkilatları, Meclis Üyeleri/Adayları, STK Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Turgut “Haymana’ya Dair Daha çok Hayalimiz Var”

Haymana’ya dair hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları bu yolda on yılı geride bıraktıklarını belirten Turgut “On yılda derdimiz tasamız, gecemiz gündüzümüz hep Haymana oldu. Bu süreçte ilçemize; Doğalgaz, Haymana-Ankara duble yolu, tarihi milli park ilanı, yeni kaplıca tesisi, kapalı pazar yeri, millet bahçesi, toki konutları, yeni hizmet araçları gibi burada çok azını sayabildiğim birçok eser kazandırdık. Ama hayallerimiz daha bitmedi. Ustalık dönemi olarak nitelediğimiz üçüncü

dönemimizde Merkez Haymana, Termal Turizm Kenti, Çevre Dostu Kent, Huzur ve Güvenin Kenti, Ulaşılabilir Haymana, Tarih ve Kültür Kenti, Eğitim ve Gençliğin Kenti ve Büyükşehir ile El Ele, adlı 8 ana başlıkta topladığımız 55 proje ve hedefi hayata geçireceğiz.” dedi.

Sinevizyon eşliğinde aralarında tüm mahallelere doğalgaz, organize sanayi ve tarım bölgeleri, muhtarlık hizmet binaları, yeni kaplıca tesisinin tamamlanması, bisiklet yolları, otogar, yeni pazar yeri, tanıtım projeleri gibi 55 projesini anlatan Başkan Turgut Büyükşehir Belediyeye Başkan Adayı Turgut Altıınok’un da Ankara ve Haymana için bir şans olduğunu belirterek birlikte çok başarılı işler yapacaklarını ifade etti.

Gökçek “Özdemir Başkan Sizin Derdinizle Dertleniyor.”

Özdemir Turgut’u Meclis’in, Bakanlıkların koridorlarında sık sık gördüğünü belirten AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek “Haymana’nın sorunlarıyla dertlenen, bu sorunların çözülmesini için kapıları zorlayan bir Belediye Başkanınız var. Haymana için ne alabilirsek kârdır diye düşünen bir Başkan… Haymanalıların gururudur. Bu noktada da sahip çıkmamız gereken bir abimizdir. Ankara’da beceriksiz bir büyükşehir belediye yönetimi var. Mansur Yavaş’ın bu işi yapamadığı artık açıktır. Hani

58 km metro yapacaktı? Bir metre ray mı döşedi? O yüzden hızlı belediyecilik yapacak, vatandaşa hızlı hizmet yapacak bir anlayışa ihtiyacımız var. Büyükşehirde Turgut Altınok Başkan gelirse Özdemir Başkanımla el ele verecek Haymana’mızın bu beş yılda büyükşehirden alamadığı hizmeti getirecektir.” diye konuştu.