- Gündem

Müsatakil evde yangın

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Müsatakil evde yangın
Müsatakil evde yangın
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre,   Kırıkkale, Kılıçlar köyünde Kudret D'ye ait 2 katlı müstakil evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çatının tamamını ve evdeki eşyaları sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

# Kılıçlar köyü, Kırıkkale, müstakil ev, Yahşihan, Yangın, Polis, Göre, Sağlık, edildi

24 Şub 2024 - 03:37 AA - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL