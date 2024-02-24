Müsatakil evde yangın

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale, Kılıçlar köyünde Kudret D'ye ait 2 katlı müstakil evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çatının tamamını ve evdeki eşyaları sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.