Müsatakil evde yangın

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale, Kılıçlar köyünde Kudret D'ye ait 2 katlı müstakil evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede çatının tamamını ve evdeki eşyaları sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.