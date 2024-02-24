İmamoğlu, halkla buluştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin ile birlikte ilçede halkla buluştu. Samandıra Saat Kulesi çevresindeki esnafı ziyaret eden İmamoğlu, meydana kurulu parti stantlarına uğramayı da ihmal etmedi. AK Parti standına da uğrayan İmamoğlu’na, partililer, “AK Parti üyesi” olması teklifinde bulundu. İmamoğlu, AK Partililere esprili bir yanıt vererek, “Beni mi üye yapacaksınız? Ne kadar istiyorsunuz beni ya” dedi.

İmamoğlu, Sancaktepe buluşmasında ise, coşkulu bir kalabalığa konuştu. Görev süresi boyunca, parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına dahi davet edilmediğini hatırlatan İmamoğlu, “Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya, bu sefer ilk kez, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım” şeklinde konuştu. “Ben, 2019’daki rakibim, Sayın Binali Yıldırım'dan daha memnundum” diyen İmamoğlu, “Şimdiki rakibim, biraz sıkıntı çekecek dedim, ama daha ilk günlerde bile su kaynattı. Niye böyle söylüyorum? Çünkü, şimdiden birtakım iftiralar uydurmaya başlamış. Hemen bunlar sıkışınca ne yapıyorlar? Herkesin milli duygularını sorgulamaya çalışıyorlar. Bir de bazen, utanmadan inancını sorgulamaya çalışıyorlar. Ben hep ne diyorum biliyor musunuz? Benim Türkiye Cumhuriyeti'nde, 86 milyon vatandaşımın içinden bir Allah’ın kulunun inancını da sorgulama hakkım yok, milli duygularını da sorgulama hakkım yok. Benim vatanıma, milletime, bayrağıma, atama, dedeme, nineme, Atatürk'üme olan tutkumu da sorgulayacak adam, anasının karnından doğmadı. İşine bak sen” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’ün ardından günün ikinci halk buluşmasını, komşu ilçe Sancaktepe’de yaptı. İmamoğlu, halk buluşması öncesinde, CHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki Samandıra Saat Kulesi çevresindeki esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu ve Yeğin, yurttaşların ilgi odağı oldu. Bir çay ocağı önünde soluklanan İmamoğlu, çevrede bulunan vatandaşların sorunlarını dinleyip, taleplerini aldı. İmamoğlu, börekçi esnafın isteğini kırmadı ve Kastamonu kır pidesi servisi yaptı. Yoğun ilgi altında esnafı gezen İmamoğlu, saat kulesinin bulunduğu meydana konumlanan DEVA, CHP, AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi stantlarını da ziyaret edip, başarı dileklerini iletti.

İMAMOĞLU’NDAN AK PARTİLİLERE: “1 NİSAN’DA HEPİMİZ KOMŞUYUZ, HEPİMİZ ARKADAŞIZ”

AK Parti standındaki partililer ile İmamoğlu arasında ilginç bir, “üye” diyalogu yaşandı. AK Parti Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı Emrah Albayrak, İmamoğlu’na seçim broşürlerini verirken, bir başka partili de İBB Başkanı’na, “Başkanım, üye yapabiliriz istiyorsanız” teklifinde bulundu. İmamoğlu’nun AK Parti üyesi vatandaşa yanıtı, “Beni mi üye yapacaksınız? Ne kadar istiyorsunuz beni ya” oldu.