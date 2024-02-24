Çocuklara öfke değil, sevgi gösterilir

Mamak’ta Gülveren Semt Pazarı’nda seçim çalışması yaptığı sırada Irak Türkmeni çocuklara, ““Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları… Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler…” diyen CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin’in kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki gördü.

“ÇOCUK, ÇOCUKTUR”

CHP’li Veli Gündüz Şahin’in psikolojik şiddetine maruz kalan çocukları Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, yaşadıkları evde ziyaret etti. Çocuklara Ankaragücü forması hediye eden Asım Balcı, “Öncelikle soydaşımız olan bu çocuklarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Her şeyden öte bunlar çocuk… Çocuk masumdur... Çocuk sevgi ister... Çocuğun rengi olmaz... Çocuğun ırkı olmaz... Kısacası çocuk, çocuktur. Çocuklara öfke gösterilmez, sevgi gösterilir…” şeklinde konuştu. Balcı’ya, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl de eşlik etti.