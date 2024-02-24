Bekçilere silahlı saldırı

Kağıthane'de, devriye gezen bekçiler şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan 2 kişi, kaçmaya çalıştıkları sırada ateş ederek 1 bekçiyi yaraladı. Saldırganlar, polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Cendere Caddesi üzerinde yaşandı. Devriye gezen bekçiler, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiye 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheli 2 kişi ihtara uymayarak kaçmaya çalıştıkları sırada bekçilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 bekçi yararlanırken saldırganlardan biri olay yerinde yakalandı. Diğer saldırgan ise saklandığı sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı bekçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özel harekat polisleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.