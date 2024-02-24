Resmi Gazete'de 148 atama kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarına ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; adli yargıda 142, idari yargıda ise 6 yeni atama yapıldı. Toplamda 148 hakim ve savcının ataması 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucu gerçekleştirildi. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı HSK'nın 13'üncü maddesi gereği yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.