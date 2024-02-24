Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında; 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
- Asayiş
Terör örgütü propagandasına tutuklama
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan aranan Z.K. (33), jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.