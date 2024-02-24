Kadıköy'de yangın, saat 00.30 sıralarında D-100 Otoyolu Kozyatağı Mahallesi, Ankara istikametine seyir halinde olan 26 RS 345 plakalı otomobilde çıktı. Sürücü O.Ş., otomobilin motor kısmından yükselen dumanı fark etmesi üzerine aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada, otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön kısmını saran alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası büyük çapta hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Kadıköy'de otomobil yandı
Kadıköy'de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İlk müdahalesini sürücüsünün yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.