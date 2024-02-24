Ümraniye'de apartmanda yangın

Ümraniye Tatlısu Mahallesi Tezcan Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında yükselen dumanlar merdiven boşluğu ve havalandırmadan üst katlara yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, giriş katında dumanların yayıldığı daireye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye, üst katlardaki vatandaşları da dumandan etkilenmemeleri için megafon ile uyararak aşağıya inmelerini istedi. Site sakinlerinin sokağa döküldüğü yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.
# istanbul, Ümraniye, Tatlısu mahallesi, Tezcan caddesi, bir, için, edildi, ile, Sağlık, Polis
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.