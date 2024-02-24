Işıkhan: "İzmir 40 yıldır aynı, değişmesi gerekiyor"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Karabağlar Belediye başkan adayı Mehmet Sadık Tunç ve 22'nci Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez de katıldı. Toplantıda konuşan Işıkhan, AK Parti'nin bir millet hareketi olduğunu söyledi. Işıkhan, vatandaşını seçimden seçime hatırlayan, seçimden seçime çalışan bir siyasi hareket olmadıklarını belirtti. Işıkhan, "Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin en önemli büyükşehirlerini hiç vakit kaybetmeden gerçek belediyecilikle buluşturmalıyız" dedi.

DAĞ: HER MAHALLEYE TAZİYE EVLERİ KURACAĞIM

İzmir'de gece- gündüz demeden 21 yıl boyunca bu şehre hizmet ettiklerini belirten AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Hamza Dağ, "Şimdi de daha güzellerini İzmir Büyükşehir Belediye başkanı olarak yapmak için yola çıkıyoruz. Hepimiz bu güzel şehri zenginleştirmek ve çocuklarımızın geleceğini kurmak istiyoruz. Ben yola çıkarken Mardinli hemşehrilerimizin yanımda olduğunu biliyordum. Bu bir siyasetçi için çok iddialı sözdür. Ama ben bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü siyasete başladığım ilk günden beri en yakın yol arkadaşım, çalışma arkadaşım, komşuların hep Mardin'den oldu. Mardinli hemşehrilerimizin de kültüründe çok özel yer tutan taziye evlerini, her mahalleye kuracağım. Kurulacak alan olmayan mahallelerde ise kahvehanelerle anlaşacağım. Gerekli masrafı belediye, ilçe belediye başkanları ya da büyükşehir belediye başkanı olarak biz karışlayacağız" ifadesine yer verdi.

AK Parti Konak Belediye başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise büyükşehir ve 30 ilçede İzmir'i hizmetle buluşturacaklarını ifade etti. Çankırı, "Seçimi kazandığımızda Konak'ın her alanında gelişimine katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kendileri için bir sınav olduğunu belirten AK Parti Karabağlar Belediye başkan adayı Mehmet Sadık Tunç da "31 Mart hepimizin başının sandıktan dik çıkmasını sağlayacağımız gün" dedi.