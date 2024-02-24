İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan, örgüt ideolojisi doğrultusunda kendi içerisinde gruplaşmaya giden, örgüt yanlısı faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerini belirledi. Ekipler, 5 ilçede tespit edilen 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; Türk ve yabancı uyruklu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul''da DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olan yabancı uyrukluların da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.