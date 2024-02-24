Maltepe'de oyun alanı yandı

Maltepede, bir AVM'nin içerisinden bulunan çocuk oyun alanında çıkan yangına kısa sürede müdahale edildi. AVM'nin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken, etrafa yayılan yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın, saat 23.30 sıralarında Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde (AVM) çıktı. İddiaya göre, AVM içerisinde bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, AVM içerisinde yaklaşık bir saat duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde hazır bekledi. Yangını çıktığı saatlerde AVM'nin kapalı olması olası bir facianın önüne geçerken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.