T.C. GÖLBAŞI (ANKARA)1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15091144-2014/454-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 17/11/2023 tarih ve 2014/454esas, 2023/717karar sayılı kararı ile; Hamdo ve Hayat oğlu, 1980 HALEP doğumluSANIK MAHMUT FARİS hakkında;

Ticari amaçla kaçak ve bandrolsüz sigara satmak, nakletmek suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK’nun 61 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, sanığın kastının ağırlığı, suç ile amaçladığı saik göz önüne alınarak eylemine uyan 6545 sayılı yasanın 89. Maddesi ile değişik 5607 sayılı kanunun3/18-son maddesi yollamasıyla 3/5 maddesi gereğince Sanığın netice olarak 10 AY HAPİS VE 20.00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanığa verilen hapis cezasının 5237 sayılı TCK nın 51.mad. uyarınca ERTELENMESİNE, Sanığın 5237 Sayılı TCK’nun 51/3 maddesi gereği takdiren 1 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,ilişkin yokluğunda verilen gerekçeli kararın sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Ankara İli Gölbaşı İlçesinde bulunan Yerel (İlçe) gazetelerden birinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten 7 gün içerisinde Mahkememize veya aynı derecedeki başka bir mahkemeye verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.