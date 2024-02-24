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T.C. ANKARA 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/50-Ceza Dava DosyasıMahkememizin 2023/50 Esas sayılı dava dosyasında icra olunan yargılama sonucunda, sanık Cemal GENÇ hakkında "Sesli Yaz...

T.C. ANKARA 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ mask

Sayı : 2023/50-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2023/50 Esas sayılı dava dosyasında icra olunan yargılama sonucunda, sanık Cemal GENÇ hakkında "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan 1.740 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, hakkında verilen hükmün açıklanmasının Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesi uyarınca geri bırakılmasına,
Dair; Sanığın yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 güniçerisinde, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN tebliğ olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01990063

24 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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