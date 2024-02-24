T.C. ANKARA 72. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 2023/50 Esas sayılı dava dosyasında icra olunan yargılama sonucunda, sanık Cemal GENÇ hakkında "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan 1.740 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, hakkında verilen hükmün açıklanmasının Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesi uyarınca geri bırakılmasına,
Dair; Sanığın yokluğunda, kararın tebliği tarihinden itibaren 7 güniçerisinde, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere verilen karar İLANEN tebliğ olunur.
Mahkememizin 2023/50 Esas sayılı dava dosyasında icra olunan yargılama sonucunda, sanık Cemal GENÇ hakkında "Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçundan 1.740 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, hakkında verilen hükmün açıklanmasının Ceza Muhakemesi Kanununun 231. Maddesi uyarınca geri bırakılmasına,
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.