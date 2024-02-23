Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ali Alp Caddesinde meydana geldi. Caddede karşılaşan Erhan B. ile Ekrem Y. (33) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sırasında Ekrem Y., cebinden çıkardığı bıçakla Erhan B.’ye saldırdı. Bıçakla yaralanan Erhan B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Erhan B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Ekrem Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- Yaşam
Kavga kanlı bitti
Zonguldak Alaplı'da, 2 kişi arasında çıkan kavgada, Erhan B. (40) bıçakla ağır yaralandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.