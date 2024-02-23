Kavga kanlı bitti

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Ali Alp Caddesinde meydana geldi. Caddede karşılaşan Erhan B. ile Ekrem Y. (33) arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sırasında Ekrem Y., cebinden çıkardığı bıçakla Erhan B.’ye saldırdı. Bıçakla yaralanan Erhan B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Erhan B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Ekrem Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.