Çiftçiye destek ödemesi

​ Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kendi resmi internet hesabından yapılan paylaşımda, sertifikalı fidan kullanım desteği 24 milyon 877 bin 104 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği 13 milyon 838 bin 744 TL, hayvan gen kaynakları desteği 11 milyon 770 bin 500 TL ve sertifikalı tohum kullanım desteği 413 bin 652 TL olmak üzere Toplam 50 Milyon 900 bin TL destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı duyuruldu.

Paylaşımda "Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verildi.