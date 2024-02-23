TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 18.02. 2024 tarihinde Konya’da oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko ING Türkiye Kupası müsabakası ile ilgili olarak; Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2023–2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ikinci kez (T.22.02.2024-E.2024/83) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1., 38/2. ve 38/4. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2023–2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ikinci kez (T.22.02.2024-E.2024/83) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1, 39/2. ve 39/5. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların toplanması sureti ile 120.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile (K.2024/102) karar verilmiştir.”

Sarı-lacivertliler finalde Anadolu Efes’i 80-67 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.