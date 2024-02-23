TBF Disiplin Kurulu'ndan Fenerbahçe Beko'ya ceza

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 18.02. 2024 tarihinde Konya’da oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko ING Türkiye Kupası müsabakası ile ilgili olarak; Gerçekleşen salon ve seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2023–2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ikinci kez (T.22.02.2024-E.2024/83) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1., 38/2. ve 38/4. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2023–2024 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ikinci kez (T.22.02.2024-E.2024/83) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1, 39/2. ve 39/5. maddeleri gereğince 60.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Cezaların toplanması sureti ile 120.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile (K.2024/102) karar verilmiştir.”
Sarı-lacivertliler finalde Anadolu Efes’i 80-67 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.