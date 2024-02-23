Sevgi Uzun WNBA’de forma giyecek

26 yaşındaki oyun kurucu WNBA’de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. Daha önce eski milli basketbolcu Nevriye Yılmaz WNBA'de Phoenix Mercury formasını giymişti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA’de forma giyen ikinci Türk oyuncu ünvanının da sahibi olacak. WNBA’de ülkemizi ve Fenerbahçemizi temsil edecek Sevgi Uzun’a başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.